Rimpianto Lipsia: si è già pentito di aver ceduto Demme al Napoli

Diego Demme era l'uomo d'ordine del Lipsia, il giocatore che brillava nell'ombra, alle spalle degli altri, risultando ugualmente prezioso. Il club tedesco era primo a gennaio, poi - guarda caso - il suo addio ha travolto anche la classifica, oggi il Lipsia è terzo, la media punti è calata, lo scudetto è ormai un miraggio. Viceversa, scrive nel suo focus il Corriere dello Sport, il Napoli grazie al tedesco s'è ripreso, ha ritrovato equilibrio e armonia tattica, gioca bene col 4-3-3 di cui lui è perno e riferimento. Basta poco per rendersi conto che il Lipsia s'è già pentito della sua cessione. Ma al cuore non si comanda: lui voleva il Napoli per coronare il sogno di una vita.