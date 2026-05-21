Conte-Napoli, oggi braciata con la squadra: i dettagli

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Per Antonio Conte sono giorni carichi di emozioni e significati. Oltre alla preparazione della sfida contro l’Udinese, il tecnico del Napoli si avvicina infatti al momento dei saluti dopo due stagioni intense vissute all’ombra del Vesuvio. Restano impressi i successi conquistati durante la sua esperienza in azzurro, dallo scudetto fino alla Supercoppa italiana vinta a dicembre a Riyadh, traguardi che hanno segnato profondamente il rapporto tra l’allenatore e l’ambiente partenopeo.

Napoli, oggi pranzo di squadra in vista dei saluti

Nella giornata di oggi è previsto un momento conviviale al centro sportivo di Castel Volturno. Conte offrirà infatti una braciata all’intera squadra, occasione pensata per concedere al gruppo qualche ora di relax a pochi giorni dall’ultima gara stagionale. Un appuntamento che assume anche un valore simbolico, utile a iniziare ad affrontare il distacco e i saluti che accompagneranno la fine della sua avventura napoletana. Il congedo ufficiale arriverà dopo la partita contro l’Udinese, quando il tecnico chiuderà definitivamente il suo ciclo sulla panchina azzurra dopo due anni ricchi di emozioni e successi.