Conte, un altro segnale d'addio? Chi era ieri a Castel Volturno lo racconta così

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Chi conosce bene Conte, però, avrebbe notato un atteggiamento diverso rispetto alle ultime settimane: più rilassato.

Niente discorsi d’addio e nessuna apertura ufficiale sul futuro. Antonio Conte, almeno per il momento, vuole restare concentrato soltanto sull’ultima sfida stagionale contro l’Udinese. Come racconta Il Mattino, il tecnico ha ribadito anche ieri al gruppo azzurro la volontà di chiudere nel migliore dei modi davanti ai tifosi del Maradona. Chi conosce bene Conte, però, avrebbe notato un atteggiamento diverso rispetto alle ultime settimane: più rilassato, quasi il segnale che una decisione definitiva sia ormai vicina.

Napoli da onorare fino alla fine per Conte

Nonostante questo, il tecnico non intende abbassare la tensione. “The last dance”, scrive il quotidiano, ma senza concessioni o passerelle. In questi due anni Napoli è entrata profondamente nella vita di Conte e della sua famiglia, aspetto emerso anche nei recenti incontri con tifosi, addetti ai lavori e istituzioni cittadine. Proprio per questo motivo l’allenatore vuole onorare fino in fondo il suo percorso in azzurro, schierando contro l’Udinese la miglior formazione possibile.