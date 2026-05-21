Conte-Allegri per l'Italia, ma spunta un'altra opzione per la Figc: il nome

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Sullo sfondo si affaccia Roberto Mancini, che ha lasciato l’Italia per il ricco contratto in Qatar ma resta l’unico recente vincitore con gli Azzurri

Valzer panchine in atto. La variabile, per Max Allegri come per Antonio Conte, è la Nazionale. Entrambi hanno avuto contatti con Giovanni Malagò, favorito nella corsa alla presidenza federale. Sullo sfondo si affaccia Roberto Mancini, che ha lasciato l’Italia per il ricco contratto in Qatar ma resta l’unico recente vincitore con gli azzurri, elemento che ne rafforza la candidatura tecnica. Spunta anche Claudio Ranieri, indicato in un primo momento come soluzione per il post Luciano Spalletti, prima di defilarsi dopo la chiamata della Roma. Lo scrive il Corriere della Sera oggi in edicola.

Corsa alla panchina azzurra tra Allegri, Conte e Mancini

Il quadro resta aperto e legato alle scelte della nuova governance federale, che potrebbe ridisegnare gerarchie e strategie della Nazionale italiana, tra continuità e nuove idee tecniche. Il tema centrale resta l’equilibrio tra esperienza internazionale e conoscenza del calcio italiano, con i vari profili valutati anche in funzione dei rapporti istituzionali e delle prospettive future del progetto azzurro. In questo scenario, la scelta del nuovo commissario tecnico appare intrecciata alle dinamiche politiche federali e alle ambizioni di rilancio della Nazionale, con decisioni attese nei prossimi mesi che potrebbero cambiare profondamente gli equilibri attuali e aprire una nuova fase per il calcio italiano a livello nazionale e internazionale complessivo finale.