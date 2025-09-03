Rinnovo Anguissa, pronto un premio fedeltà: c'è già la bozza per nuovo accordo

vedi letture

Il Napoli considera André-Frank Zambo Anguissa un punto fermo del proprio progetto tecnico e sta lavorando per garantirgli un futuro ancora più lungo in maglia azzurra. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il club, dopo aver esercitato l’opzione che estende il contratto fino al 2027, il club ha già pronto un piano per un ulteriore rinnovo.

“Napoli ha ritrovato un pilastro e adesso lavora per blindarlo, dopo aver esercitato la vecchia opzione fino al 2027. In un cassetto della scrivania del ds Manna c’è ancora una bozza per un nuovo accordo fino al 2028. Con ingaggio più alto, come premio fedeltà. E ora che il mercato è finito, se ne tornerà a parlare” spiega la rosea.