Rinnovo Kvaratskhelia, il Napoli prova la svolta: fissato un meeting con l'entourage

Il feeling con il penalty era da raffinare. Perché quel rigore fallito in Champions contro il Milan un anno e mezzo fa ha pesantemente influito sull’eliminazione del Napoli ai quarti nell’edizione 2022-23. Ma ieri Khvicha Kvaratskhelia non ha tremato e si è ripresentato dagli undici metri senza sbagliare in trasferta contro l'Empoli, regalando l'1-0 di enorme importanza che ha riportato gli azzurri in cima alla classifica dopo il pressing tentato dalla Juventus.

Questione da risolvere

In tutto questo però c'è un tema da affrontare ed è l'intricato rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, è stato programmato un meeting tra l'entourage dell'asso georgiano e il Napoli tra il 29 ottobre e il 10 novembre, precisamente tra i big match contro il Milan e l'Inter. Come noto le discussioni sul prolungamento sono aperte da tempo e non c'è mai stata una svolta, cosa che potrebbe impattare negativamente su Kvara e sulle prestazioni per la squadra di Conte