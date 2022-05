Ritorno in Champions, quanto guadagnerà il Napoli: 4mln di differenza tra terzo e quarto posto

Il ritorno in Champions League significa prestigio ma anche introiti. Ne parla il Corriere dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ritorno in Champions League significa prestigio ma anche introiti. Ne parla il Corriere dello Sport: "Chiudere al terzo posto e non al quarto garantirebbe, tra Serie A e Champions, circa 4 milioni di euro in più alle casse azzurre. Per quanto riguarda il campionato, in base al piazzamento in classifica (e ai punti ottenuti) viene ripartito un 15% della raccolta complessiva dei diritti tv: la simulazione applicata alla classifica 2020-21 attribuisce 14,4 milioni alla terza e 12 alla quarta; quest'anno la proiezione conferma quella stessa differenza, circa due milioni di euro. In Champions, il piazzamento in campionato determina la ripartizione in quote fisse della metà del market pool: 8 milioni alla prima, 6 alla seconda, 4 alla terza e 2 alla quarta. Anche in questo caso, due milioni in più".