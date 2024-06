Rivoluzione in difesa: tre centrali sono stati messi in vendita dal Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà vera e propria rivoluzione in difesa per il Napoli in questa sessione estiva del calciomercato. La priorità del club azzurro pare essere quella di dare ad Antonio Conte tre nuovi centrali, ciò vuol dire che ci saranno diverse cessioni nella rosa che lo scorso anno ha fatto grande fatica in tutte le compitizioni, chiudendo al 10° posto in campionato.

Sulla questione l'edizione odierna di Repubblica individua già i possibili addii: "Juan Jesus, Ostigard e Io stesso Natan sono tutti sul mercato, qualora arrivassero proposte. Se dovessero concretizzarsi le cessioni, il Napoli acquisterebbe ancora". Eventuali acquisti in difesa, dunque, dipenderebbero dalla loro partenza".