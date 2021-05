Roma, con Mourinho si cerca un nuovo portiere: Meret in lista

C'è anche Alex Meret tra i nomi che la Roma valuta come possibile portiere del futuro. Così scrive sulle strategie giallorosse l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Mirante si svincola e il contratto non sarà rinnovato, Lopez ha avuto alti e bassi di rendimento. Piace sempre Musso, sono stati già avviati contatti con l’Udinese, ma ci sono anche altre opzioni, sempre in Italia. Gollini, Cragno, Meret.

Dipenderà molto dai costi. Il mercato che verrà sarà orientato dalle conoscenze di Mourinho in Premier e dall’influenza di Mendes, il potente agente portoghese che cura gli interessi di Mourinho e che orienta il mercato europeo”.