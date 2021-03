Roma, è Sarri il favorito per la panchina: contatti indiretti con i Friedkin

Sulle colonne del Corriere dello Sport si parla anche del futuro allenatore della Roma. Tra i favoriti alla successione di Fonseca c'è Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, seppur tentato dalla sensazione di diventare profeta in patria a Firenze, giudica la Roma la piazza ideale per ripartire. Ha avuto contatti indiretti con il gruppo Friedkin, attraverso il fido manager Ramadani, e secondo chi gli sta a fianco ha già visionato l’organico per valutare come intervenire.

Tutto però passa dal campionato della Roma: se dovesse qualificarsi in Champions, scatterebbe il rinnovo automatico per Fonseca con aumento di stipendio da 2,5 a 3 milioni. Friedkin dovrebbe dunque esonerarlo, eventualmente, dopo averlo applaudito per il raggiungimento dell’obiettivo.