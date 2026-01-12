Roma infastidita da Raspadori: vorrebbe tornare a Napoli, giallorossi terza scelta

Raspadori sta prendendo tempo in attesa di capire proprio che potrà succedere a Napoli. Così scrive la Gazzetta dello Sport sull'attaccante, con la Roma che si sente infastidita per il fatto di non essere considerata una prima scelta: "Cosa chiaramente che dalle parti di Trigoria dà fastidio a più di qualcuno, considerando di fatto che la Roma in questo momento è a tutti gli effetti una seconda scelta. Se non terza, perché il primo desiderio di Raspa era e continua ad essere quello di restare all’AtleticoMadrid

Tra i tanti dubbi di Raspadori c’è però anche dell’altro. E, cioè, la possibilità di poter tornare al Napoli. Già, proprio in quella squadra dove negli ultimi tre anni ha vinto due scudetti. Solo che il Napoli in questo momento ha il mercato bloccato per la situazione del “saldo zero” a causa del cosiddetto “costo del lavoro allargato”. Il che vuol dire che per portare dentro Raspadori il presidente De Laurentiis deve sostanzialmente prima vendere qualcuno di pesante".