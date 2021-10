Roma, Mourinho distrutto dai quotidiani: "Ko disastroso e inqualificabile. Viene tradito da tutti"

La Roma cambia allenatori, passano gli anni, ma non perde il vizio della figuraccia in ambito europeo, che questa volta pesa ancora di più perché il punteggio tennistico arriva contro il modesto Bodo/Glimt. La Gazzetta dello Sport sottolinea come in 1007 gare in carriera non avesse mai subito 6 gol in una sola partita e aggiunge che, a parte le seconde linee, è l'assetto ad essere senza equilibrio. Il Corriere dello Sport scrive che "in questa figuraccia le sue responsabilità nell'assemblaggio e nella motivazione della squadra sono evidenti". Tuttosport parla di "brutta figura intollerabile" mentre Il Messaggero scrive che "le alternative non danno quello che si aspetta e viene tradito anche dai titlari", poi aggiunge "il match diventa una rincorsa, fino all'umiliazione". VoceGiallorossa rincara la dose scrivendo che si tratta di una "partita disastrosa sotto tutti i punti di vista". Infine TMW sottolinea come la serata sia stata "molto poco special" e che viene "tradito" dal tanto turnover.

I voti

TMW: 4

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Il Messaggero: 4

VoceGiallorossa: 4