Roma, Mourinho ritroverà uno dei suoi perni nella partita di Napoli

Dopo un problema muscolare patito in Coppa Italia contro il Genoa, Lorenzo Pellegrini ha saltato l'ultimo match di campionato contro lo Spezia, rimanendo in panchina per tutto il tempo a scopo precauzionale. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, José Mourinho sta ancora gestendo il problema del capitano, ma anche a Napoli lo porterà in panchina e poi deciderà lui se e come utilizzarlo. Probabile anche una presenza dal primo minuto.