Roma-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: nessun dubbio per Spalletti e Mou

Formazioni fatte per Roma-Napoli, sia da un lato che dall'altro. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, non ci sono dubbi nelle teste di José Mourinho e Luciano Spalletti che hanno già preso le rispettive decisioni in merito all'undici da schierare nel big match di stasera. In casa Napoli tornerà Ospina in porta e sarà confermata la formazione-tipo con Politano preferito a Lozano davanti e Rrahmani ormai inamovibile in difesa. Di seguito le probabili formazioni.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne