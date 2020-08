Roma-Napoli, rapporti tesi: battaglia legale per il presunto mancato rispetto dei protocolli anti-Covid

Malgrado stiano ragionando circa un maxi-affare che potrebbe comprendere Arkadiusz Milik, Cengiz Under e altri calciatori, Napoli e Roma non si vedono di buon occhio in questo periodo. I rapporti sono tesi e rendono l'operazione più complessa. Il motivo? L'esposto presentato dal club azzurro nei confronti del CEO giallorosso Guido Fienga e il medico sociale Massimo Manara per non aver rispettato i protocolli anti-Covid nel match del San Paolo, lo scorso luglio. La Roma considera i fatti un dispetto e ha preparato un controesposto nei confronti di Cristiano Giuntoli. A riportarlo è il Corriere dello Sport.