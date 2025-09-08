Rrahmani, confermata la diagnosi: il fastidio è ai flessori della coscia destra

Mattinata di controlli per il difensore Amir Rrahmani. Come spiegato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il difensore del Napoli si sottoporrà oggi a esami clinici presso la struttura di Pineta Grande, per valutare l'entità dell’infortunio accusato nel match di qualificazione ai Mondiali tra Kosovo e Svizzera.

Il centrale avverte un fastidio ai flessori della coscia destra, un problema che lo sta accompagnando da qualche giorno. L’entità dell’infortunio sarà chiarita soltanto dagli accertamenti: se si trattasse di un semplice affaticamento, non ci sarebbe motivo di forzare i tempi, mentre in caso di lesione lo staff medico azzurro adotterà la massima cautela, vietando qualsiasi rischio.