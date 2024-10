Rrahmani insuperabile, pioggia di 7 sui quotidiani: "Non sbaglia nulla, propizia il vantaggio"

vedi letture

Ennesima prova di sostanza per Amir Rrahmani al centro della difesa accanto a Buongiorno. Voti altissimi per il centrale di Conte che è tornato ai suoi livelli.

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: "Morata è un brutto cliente, lui cerca di incollarsi quando va in profondità e non si fa portare fuori zona quando accorcia sulla mediana. Sbaglia nulla".

Voto 7 per Il Mattino: "Ha l’occasione all’alba della gara, poi ha la lucidità per far partire l’azione che porta al gol di Lukaku: presenza scenica, per la capacità di uscire in palleggio da ogni situazione, per la personalità con cui detta i ritmi alla linea difensiva

Voto 7 per il Corriere dello Sport: "Addirittura il vantaggio del Napoli parte dai suoi piedi, due tocchi e gol. Si frappone ai centrocampisti del Diavolo nei soliti inserimenti centrali".

Voto 7 per Tuttonapoli: "Deve stare sulle tracce di Morata, che è molto vivace ma lo contiene molto bene. È tornato il difensore pulito e preciso".