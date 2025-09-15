Rrahmani salta anche il Man City: Conte ha già scelto il sostituto

Quando rientrerà Amir Rrahmani? Il difensore kosovaro si è infortunato con la sua nazionale e, dopo aver saltato la partita contro la Fiorentina, salterà anche quella di Champions League a Manchester contro il City. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"A Manchester mancherà ancora Rrahmani, già fuori a Firenze per il problema alla coscia destra accusato con il Kosovo. Al suo posto, al fianco di Buongiorno, giocherà sempre Beukema, uno dei grandi protagonisti della vittoria con la Fiorentina: ottima prestazione al debutto e il gol del momentaneo 3-0".