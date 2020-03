Rugani positivo al Coronavirus, Gazzetta: "Si fermi il calcio, la Uefa non può far finta di nulla"

La notizia di Rugani positivo al Coronavirus ha spiazzato il mondo del calcio. "Ora è quasi automatico lo slittamento della partita e molto probabile la sospensione di tutta la manifestazione come da più parti si cominciava a ipotizzare e a sperare". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa luce su questo problema e ricorda come sia quasi impossibile proseguire, ad esempio, una competizione come la Champions, con la Juve impegnata martedì prossimo col Lione. "La partita andrà spostata verosimilmente non prima dell’inizio di aprile ossia la data originariamente prevista per l’andata dei quarti. Insomma, un problema enorme nel calendario che però tutti si aspettavano". Il quotidiano aggiunge: "Anche solo per una questione statistica era difficile che non ci fosse un giocatore di A positivo al Coronavirus. E se questo giocatore fosse stato in una squadra partecipante alle coppe o avesse sfidato una di queste, avrebbe inevitabilmente bloccato il programma europeo. Adesso è successo e l’Uefa non potrà più far finta di nulla".