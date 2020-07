Rugani, Romero e Pellegrini: tutti gli incastri per l'affare Milik-Juve

La Juventus attende gli sviluppi e non è nemmeno sicura di voler sacrificare Bernardeschi. Tema caldo quello della trattativa per portare Arek Milik alla Juventus, con il Napoli che continua a chiedere come contropartita l'esterno offensivo classe '94. Secondo Tuttosport la Juve proverà prima a trovare altre contropartite: da Daniele Rugani a Cristian Romero (in prestito al Genoa) fino a Luca Pellegrini (in prestito al Cagliari).

"Se nelle prossime settimane il Napoli dovesse ottenere il via libera di Bernardeschi, a quel punto sarebbe più semplice trovare un compromesso sulle valutazioni dei due giocatori e sui problemi legati alla gestione dei diritti d’immagine dello juventino" scrive il quotidiano.