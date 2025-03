Sacchi sulla corsa scudetto: "Solo la Champions ora può frenare l'Inter, ma Inzaghi saprà gestire energie"

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il tecnico di lungo corso Arrigo Sacchi commenta così la vittoria dell'Inter sul campo dell'Atalanta:

"Mi è sembrato un duello tra pugili di altissimo livello: uno tira un colpo, l'altro lo para e va all'assalto con coraggio. Battaglie in ogni zona del campo: lotte per la riconquista del pallone, corse lungo le fasce, buone trame di gioco quando si è trattato di costruire una manovra più articolata. Insomma, tutto quello che un appassionato di calcio desidera vedere quando va allo stadio o si siede in poltrona per assistere a una partita davanti alla televisione. Tutto sommato, ritengo che il successo dell'Inter sia meritato: ha fatto di più in zona offensiva, è stata più pericolosa dell'Atalanta, ha dimostrato di essere superiore. Dalla squadra di Gasperini, lo ammetto, mi aspettavo qualcosa di più: è mancata la scintilla che tante volte, in questi ultimi anni, abbiamo visto e ammirato.

Aver vinto in casa dell’Atalanta è una notevole prova di forza, anche perché ha spedito i bergamaschi a meno sei punti. E il Napoli, fermato sul pareggio a Venezia, è ora a meno tre. Non voglio dire che per la squadra di Inzaghi il cammino sia in discesa, anche perché ha tanti impegni e, soprattutto quelli in Champions League, sono pericolosi e tolgono energie fisiche e nervose. Però bisogna ammettere che lo scatto di Lautaro e compagni è di quelli importanti, perché lasciano sul posto gli avversari, che adesso hanno il compito di assorbire la botta e rimettersi a pedalare. A mio avviso soltanto le partite internazionali possono frenare l’Inter, ma se Inzaghi (e non ho alcun dubbio al riguardo) riuscirà a dosare bene le forze dei suoi ragazzi credo che i nerazzurri possano arrivare in fondo a braccia alzate".