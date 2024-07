Saltato il piano del Napoli: si voleva l'avvicendamento Osi-Lukaku per Castel di Sangro

Se tra oggi e domani non ci sarà un’accelerata, le vicende del futuro del centravanti conquisteranno per il secondo anno consecutivo la scena del ritiro.

Il piano del Napoli è saltato: non ci sarà a Castel di Sangro l'avvicendamento in attacco tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea le difficoltà nella trattativa nata col Psg per il trasferimento del nigeriano.

"L’ideale piano collettivo iniziale, quello che per un attimo ha trasformato le Dolomiti nella Tour Eiffel, prevedeva l’avvicendamento Osi-Lukaku entro o nei pressi della partenza per l’Abruzzo, ma davanti ci sono ancora 48 ore. Solo 48 ore. E se tra oggi e domani non ci sarà un’accelerata, le vicende del futuro del centravanti conquisteranno per il secondo anno consecutivo la scena del ritiro. C’est la vie".