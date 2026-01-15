Salvione sul Cds: "Tre pari con frenata Scudetto e ora rischio peso psicologico"

Pasquale Salvione nel suo editoriale per il Corriere dello Sport fa il punto sul pari del Napoli contro il Parma, altra frenata in chiave scudetto per gli azzurri.

"I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Tre pareggi in tre partite non possono bastare a chi vuole restare aggrappato alla lotta scudetto. L’Inter ha allungato a +6, un distacco che potrebbe pesare anche dal punto di vista psicologico. Ma il Napoli aveva messo in cantiere le difficoltà, sapeva che sarebbe stato un mese difficilissimo e complicato da superare. Giocare 8 partite in 24 giorni te lo puoi permettere solo se hai una rosa ampia e di livello. La missione adesso è resistere il più possibile, non mollare come hanno cantato i tifosi a fine partita al Maradona. E sperare in buone notizie dall’infermeria, iniziando da quelle su Anguissa e Gilmour. E incrociando le dita per Meret, De Bruyne e Lukaku. Con la speranza che Neres torni presto a essere il supercampione di Riyadh. Conte ha chiuso il girone di andata con 39 punti, cinque in meno rispetto alla scorsa stagione".