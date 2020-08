San Paolo, il manto erboso si rifà il look: al via i lavori per la prossima stagione

Restyling in corso per il manto erboso del San Paolo in vista della prossima stagione. La ditta Marrone, scrive il Corriere del Mezzogiorno, ha iniziato ieri i lavori sull’erba dell’impianto di Fuorigrotta. Per la convenzione con il Comune tocca al Napoli manutenere il manto erboso, che in passato ha creato anche grattacapi proprio alla società di De Laurentiis. Poi, però, è diventato il fiore all’occhiello dell’impianto e anche alla ripresa dopo il lockdown non ha creato nessuna difficoltà. Ed infatti, proprio per evitare problemi legati al gran caldo e quindi ad un ingiallimento del prato, sono iniziate le operazioni di “carotatura”. Il prato si presenterà quindi perfetto per l’inizio del campionato.