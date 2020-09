San Paolo pronto a riaprire, la Ssc Napoli prepara i mille biglietti ma solo per gli sponsor

Il San Paolo sembra pronto a riaprire i battenti, dopo il via libera del Governo avuto a ridosso della scorsa giornata di campionato. Si attende l'ok definitivo da parte della Regione, ma il tutto sembra ormai scontato: come riportato questa mattina da La Repubblica, i mille biglietti che saranno a disposizione per l'impianto di Fuorigrotta verranno messi a disposizione dal Napoli soltanto per la distribuzione ad inviti attraverso gli sponsor, evitando di coinvolgere i tifosi comuni, almento per il momento.