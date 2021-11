San Siro vietata ai residenti in Campania, con la Lazio possibile sold-out al Maradona

Verso le sfide con Inter e Lazio con due situazioni differenti: da una parte il divieto per San Siro ai residenti in Campania, dall'altro il possibile sold out con la Lazio. A parlarne è l'edizione odierna di Repubblica: "A Milano la squadra sarà seguita soprattutto dai sostenitori del Nord, se verrà confermato il divieto per i residenti in Campania. Sembra al contrario scontato il sold out per domenica 28, col doppio appuntamento a Fuorigrotta per la partita contro la Lazio e per le celebrazioni per Maradona. Il conto alla rovescia è già cominciato e i preparativi renderanno ancora più eccitante l’attesa. La tempesta (di emozioni) perfetta è dietro l’angolo".