Sarri pensa al Napoli: Immobile preservato a Mosca per essere al meglio al Maradona

Ultime da casa Lazio, prossima avversaria del Napoli in campionato, riportate dal portale Tuttomercatoweb.com: "Dal triste messaggio su Twitter alla possibile occasione di Mosca. Domani contro la Lokomotiv (ore 18,45), Vedat Muriqi può tornare titolare nell’attacco biancoceleste a distanza di un mese e mezzo dall’ultima volta (3-0 a Bologna, 3 ottobre).

Nonostante sia una gara decisiva per il passaggio del turno in Europa League, domani Immobile non dovrebbe giocare. Da lunedì (dopo il confortante responso degli esami) ha ricominciato ad allenarsi con intensità ma non è ancora al top della condizione. Dunque non verrà rischiato e partirà dalla panchina: l’obiettivo è averlo a disposizione dal 1’ domenica sera, quando Sarri tornerà nella sua Napoli. Una partita molto delicata, quella del ‘Maradona’, soprattutto dopo il passo falso di sabato scorso contro la Juventus. Ecco perché in Russia ci dovrebbe essere spazio dall’inizio per Muriqi, ampiamente bocciato da Sarri e pronto a una nuova avventura: con lui titolare Pedro - fermo per un fastidio alla schiena - potrà rifiatare in vista di domenica.