Scambio Lucca-Dovbyk, Gazzetta: "Ipotesi che avanza"
Il Napoli ha speso 35 milioni – in verità 9 li ha già versati e altri 26 dovrà girarli il prossimo primo luglio – per scoprire che non tutto l’oro della sana provincia riesce a brillare immediatamente di suo nelle Metropoli: e Lorenzo Lucca, con quei 2 metri e zero uno, ha finito per rappresentare un punto interrogativo, forse una scommessa (per ora) perduta per De Laurentiis. Così scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che non esclude un possibile scambio per l'attaccante ex Udinese.
"La Roma, un anno e mezzo fa, ha dovuto adagiare dentro borsoni di pelle 38 milioni (bonus inclusi) per prendersi il capocannoniere della Liga col Girona, Artem Dovbyk. Favole che non sempre si ripetono, anzi possono persino sgonfiarsi: è andata come si sa e come si vede, nonostante l’ucraino ne abbia segnati 17 nella sua prima stagione; ora siamo a 3 in una manciata di minuti, l’ultimo ieri al Lecce da subentrato, ma poco dopo è uscito per un problema fisico: sarà valutato oggi.
Poi c’è la questione del saldo zero, e sul parametro bisogna ragionare o almeno industriarsi: il Napoli può permettersi Dovbyk (3,5 netto) se assieme a Lucca (2 netti) riuscisse a tagliare altre voci dal monte ingaggi o anche se incassasse qualcosa dalle cessioni".
