Scambio Lucca-Dovbyk, Gazzetta: "Ipotesi che avanza"

Il Napoli ha speso 35 milioni – in verità 9 li ha già ver­sati e altri 26 dovrà girarli il pros­simo primo luglio – per sco­prire che non tutto l’oro della sana pro­vin­cia rie­sce a bril­lare imme­dia­ta­mente di suo nelle Metro­poli: e Lorenzo Lucca, con quei 2 metri e zero uno, ha finito per rap­pre­sen­tare un punto inter­ro­ga­tivo, forse una scom­messa (per ora) per­duta per De Lau­ren­tiis. Così scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che non esclude un possibile scambio per l'attaccante ex Udinese.

"La Roma, un anno e mezzo fa, ha dovuto ada­giare den­tro bor­soni di pelle 38 milioni (bonus inclusi) per pren­dersi il capo­can­no­niere della Liga col Girona, Artem Dov­byk. Favole che non sem­pre si ripe­tono, anzi pos­sono per­sino sgon­fiarsi: è andata come si sa e come si vede, nono­stante l’ucraino ne abbia segnati 17 nella sua prima sta­gione; ora siamo a 3 in una man­ciata di minuti, l’ultimo ieri al Lecce da suben­trato, ma poco dopo è uscito per un problema fisico: sarà valutato oggi.

Poi c’è la que­stione del saldo zero, e sul para­me­tro biso­gna ragio­nare o almeno indu­striarsi: il Napoli può per­met­tersi Dov­byk (3,5 netto) se assieme a Lucca (2 netti) riu­scisse a tagliare altre voci dal monte ingaggi o anche se incas­sasse qual­cosa dalle ces­sioni".