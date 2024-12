"Schiera l'11 perfetto per farsi sventrare dalla Lazio": Conte distrutto dai quotidiani nelle pagelle

"Il rischio della brutta figura è dietro l’angolo se si cambiano gli 11 titolari"

Sconfitta pesante per il Napoli. La squadra di Antonio Conte, scesa in campo all'Olimpico con tantissime seconde linee, esce battuta 3-1 dalla Lazio e saluta anticipatamente la Coppa Italia. "Il rischio della brutta figura è dietro l’angolo se si cambiano gli 11 titolari - è l'analisi alla pagella del tecnico azzurro della Gazzetta dello Sport -. Voleva responsabilizzare tutti, cercava risposte. Poco da salvare". "Schiera l'undici perfetto per farsi sventrare dalla Lazio - riporta Tuttosport - esponendo tanti singoli ad una brutta figura. La Coppa Italia meritava una cura diversa, non certo la leggerezza tipica di un'amichevole estiva a Dimaro. Scelte incomprensibili, a maggior ragione perché il Napoli è privo di impegni europei".

"Napoli stravolto da 11 cambi e irriconoscibile: Zerbin non è un terzino e si vede - analizza il Corriere dello Sport - Raspadori e Ngonge fanno un doppio lavoro che non è nelle loro corde, Marin-Jesus una coppia centrale friabile. Mancano giocoforza automatismi che domenica, con i soliti undici, dovrà rispolverare al volo. Al Napoli, ora, resta solo il campionato". Questo il commento di TMW: "Pur di far riposare tutti i calciatori titolari cambia modulo e schiera calciatori palesemente fuori posizione. Va bene concentrarsi sul campionato, ma stasera è sembrato troppo: il Napoli saluta la Coppa Italia senza l'onore delle armi".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 4

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

TuttoNapoli.net: 4,5