Sconcerti: "Barça-Napoli? Differenza con la Liga, Roma non ha fatto un tiro al Siviglia"

Partita difficile, ma non impossibile, scrive quest'oggi Mario Sconcerti sul Corriere del Mezzogiorno sottolineando che "il Napoli ha già passato partite di questo livello, per esempio due volte col Liverpool. Non deve fare un miracolo, solo qualcosa che è nelle sue possibilità. Il dubbio non è tra Napoli e Barcellona, in una partita unica tutto diventa ortodosso, ma nella differenza attuale tra calcio spagnolo e italiano. Mi fido poco degli ultimi risultati, erano partite lente ed arbitrate in un modo molto italiano. Da noi un contatto è già un fallo, in Europa conta la gravità e l'intenzionalità. Il Siviglia contro la Roma ha già in parte dimostrato la differenza di qualità tra i due campionati. La Roma veniva da un periodo quasi eccezionale, contro il Siviglia non ha fatto un tiro in porta".