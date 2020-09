Sconcerti sul calendario: "Finale duro per tutti, nessuno avrà un reale vantaggio"

Non vedo vantaggi per nessuno. Questo il pensiero di Mario Sconcerti, che nel suo editoriale per il Corriere della Sera, analizza i calendari della prossima Serie A stilati nella giornata di mercoledì: "La Juve per esempio esordirà con la Sampdoria, ma avrà la Roma all’Olimpico alla seconda e il Napoli in casa alla terza. C’è uno sbilanciamento iniziale per l’Atalanta che comincerà con Lazio, Torino, Cagliari, Napoli, ma avrà due neo promosse subito dopo. Allungando l’occhio si scopre un finale impegnativo per quasi tutti.

Ci sarà Roma-Inter alla diciassettesima, poi Inter-Juve e Lazio-Roma alla diciottesima. Partite trappola. Messe alla fine contano spesso poco, ma altre volte decidono il campionato. Resta l’incognita del virus, inutile girarci intorno. Il calcio ha dimostrato però di aver trovato un metodo faticoso ma quasi sicuro per giocare. Nelle dodici giornate del dopo lockdown e tra le sedici squadre delle finali europee, i controlli hanno praticamente cancellato il virus".