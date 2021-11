Scontri durante Napoli-Lazio: arrestati cinque napoletani

Cinque arresti a margine di Napoli-Lazio di domenica sera al Maradona. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ricostruisce così i fatti: "Sono tutti napoletani, tra i 30 e i 39 anni, e sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale e a vario titolo anche per possesso o utilizzo di strumenti atti a offendere in manifestazioni sportive. Due di loro sono stati denunciati per lesioni aggravate e uno anche per aver violato la misura del Daspo a cui è attualmente sottoposto. Altri due sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso di strumenti pericolosi. Per tutti e sette, appartenenti a gruppi ultrà napoletani, è stata avviata la procedura per l’emissione del Daspo.

Gli scontri sono avvenuti in via Barbagallo dove il contingente delle Forze dell’ordine, che scortava i tifosi della Lazio, è stato attaccato con bottiglie, fumogeni e petardi da un gruppo di tifosi napoletani che avevano caschi e passamontagna ed erano armati di bastoni chiodati, intenzionati ad assalire i tifosi laziali.