Inter a casa! Gazzetta: "Presunzione e ingenuità. Si sente subito ingiocabile..."

L’ ambiziosa Milano non mangia il panettone, scrive Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport per raccontare che, dopo il Milan, anche l’Inter lascia Riad e "torna a casa a preparare il Natale". A contendere la Supercoppa Italiana al Napoli resta un orgogliosissimo Bologna che "ha l’occasione di piazzare una doppietta storica, dopo il trionfo in Coppa Italia". La squadra di Italiano "ha dimostrato di saper vincere in altro modo, oltre la bellezza e il dominio, con sacrificio, organizzazione e sofferenza. Il Bologna ha reagito subito ed è risalito fino al pareggio su rigore di Orsolini (35’). Nella ripresa ha fatto fatica a ripartire, ma si è difeso con ferocia e, dopo aver sfiorato il gol-beffa al 91’ con Fabbian, ha raccolto il premio ai rigori.

L’Inter ha creato e concluso di più, ma può piangere solo i propri errori. Il destino infame non c’entra. I soliti errori. Presunzione: dopo il vantaggio lampo, si è sentita ingiocabile (termine entrato nella Treccani) e si è messa a speculare invece di continuare a spingere e cercare il ko, quando il Bologna barcollava. Leggerezza difensiva: Bisseck, plurirecidivo, ha concesso il rigore del pareggio con l’ennesima ingenuità. Sperperi offensivi: specie nel secondo tempo, anche per me- rito dell’ottimo Ravaglia, ha sbagliato di tutto. Compresi i tre rigori finali. Quello immondo di Bonny merita la copertina della notte interista".