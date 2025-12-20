Attenzione ad Italiano! Cds: "L'uomo delle finali! Il suo Bologna è unico..."

A casa le milanesi, la Supercoppa se la giocheranno Napoli e Bologna. In un fondo di Alberto Polverosi, il Corriere dello Sport evidenzia che Conte lo ha meritato più di Allegri, ma "anche Italiano si è guadagnato la finale giocando alla pari di una squadra più forte, più dotata fisicamente, più completa nell’organico, anzi, la squadra più ricca del campionato". Ma il Bologna ha qualcosa di unico, scrive il quotidiano sportivo: "Ha una forza dentro che lo sostiene anche nei momenti di difficoltà, un movimento continuo con e senza palla. Per Italiano è un’altra finale, la quinta, tre con la Fiorentina (tutte perse), due col Bologna (la prima vinta). Quando le partite sono secche sa come prepararle e come giocarle".

L’Inter di Chivu, rispetto a quella di Inzaghi, ha più aggressività, ma ieri sera ha trovato una squadra ancora più aggressiva che l’ha messa a disagio soprattutto nel primo tempo. Il Bologna con la linea alta accorcia il campo, ogni volta che l’Inter cercava di far ripartire l’azione da dietro si trovava quattro rossoblù al limite dell’area. Chivu chiedeva uscite più pulite e invece non sempre arrivavano. Il vantaggio avrebbe dovuto dare un vantaggio all'Inter, ma se non è successo è proprio per la forza che il Bologna sente dentro. Che arriva perché Italiano non emargina nessuno, tiene tutti dentro. Succede - si legge - quando le idee valgono più dei soldi.