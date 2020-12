"Se avesse continuità sarebbe un fenomeno davvero": le pagelle di Insigne

"Se avesse continuità sarebbe un fenomeno davvero”. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport di Lorenzo Insigne, premiato con un 7,5 in pagella per la prova di Crotone.

Voto identico anche per il Corriere dello Sport, che scrive: “La magia del fuoriclasse con un capolavoro”. Per Tuttosport è da 8 la prestazione del capitano in terra calabrese: "È l'anima del grande Napoli" si legge sul quotidiano.

Le pagelle di Insigne

Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 8

Tuttonapoli 7,5