"Se non sistemate tutto, andiamo su un'altra punta!", Paratici aveva chiamato l'agente di Milik

Paratici, uomo mercato della Juve, nella mattinata di ieri ha provato a sbloccare la situazione chiamando l’entourage di Milik e la Roma: se non sistemate tutto, noi andiamo su un altro centravanti. L’ultimo tentativo è andato in scena nel tardo pomeriggio, poi il dirigente bianconero ha rotto gli indugi: basta, prendiamo Morata. Così lo spagnolo sarà il nuovo attaccante della Juve, alla Roma resta Dzeko che non ha rapporti felici con Dzeko e il Napoli deve cercare altrove nuovi acquirenti per il polacco. Lo riporta il Corriere della Sera.