"Sembra che puoi togliergli il pallone ma non ci riesci": voti alti per Lobotka sui quotidiani

Altra prestazione da urlo per Stanislav Lobotka. Anche ad Anfield il 68 del Napoli dimostra, stando a TMW una "lucidità impressionante anche contro un centrocampo che, in teoria, non gli dà tempo di pensare". Sloveno promosso a pieni voti anche da La Gazzetta dello Sport ("sembra sempre che puoi togliergli il pallone ma non ci riesci") così come dal Corriere dello Sport che lo definisce "un faro: accende il gioco e lo spegne, alza e abbassa". Perentorio Tuttosport: "Altra prestazione da vero regista".

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Il Mattino: 6,5

Tuttonapoli: 7