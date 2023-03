Senato approva candidatura per Euro 2032: Napoli tra le città selezionate

Sarà un testa a testa Italia-Turchia: l’Uefa sceglierà nell’ottobre di quest’anno.

TuttoNapoli.net

Da una parte il conto alla rovescia per la grande sfida di Napoli del 23 marzo, primo atto delle qualificazioni per la rassegna continentale del 2024 con la sfida alla «solita» Inghilterra. Dall’altra quello per riempire di contenuti la candidatura italiana all’organizzazione dell’Europeo 2032. Che ieri ha proposto una novità importante. Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla del progetto di portare in Italia l'Europeo del 2032: "E sì perché non è un mistero, c’era stata nelle ultime settimane una certa preoccupazione intorno al progetto per l’assenza di un nuovo intervento governativo dopo la lettera di intenti di novembre. Ci ha pensato la commissione cultura del Senato a produrre un passo avanti con l’approvazione di una risoluzione che ha visto tutti d’accordo e che «impegna» il governo Meloni «a sostenere e qualificare la candidatura assumendo ogni opportuna iniziativa di propria competenza», il tutto per «garantire, conseguentemente il necessario supporto per il miglioramento delle infrastrutture sportive, senza consumo di nuovo territorio, anche attraverso la configurazione di strumenti che favoriscano lo stanziamento e/o il reperimento di idonee risorse finanziarie, pubbliche e private».