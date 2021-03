Senza Manolas, Rrahmani è diventato inamovibile: settima da titolare di fila stasera

La causa è stata l'infortunio di Kostas Manolas e la contemporanea assenza di Kalidou Koulibaly, ma da quando Amir Rrahmani ha cominciato a giocare titolare non ha più mollato il suo posto. Anche adesso che entrambi i centrali titolari stanno bene. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, stasera toccherà di nuovo a lui e si tratterà della settima gara da titolare di fila per il difensore kosovaro.