Senza punte, Gattuso azzarda la strategia meno famigliare: sarà difesa a tre?

Rino Gattuso potrebbe cambiare modulo per la sfida d'Europa League contro il Granada. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, l'allenatore azzurro starebbe pensando alla difesa a tre: "Non essendoci granché da difendere e però non avendo neanche gli uomini per attaccare (Lozano, Osimhen e Petagna in tribuna; Mertens in panchina), Gattuso azzarda la strategia a lui meno familiare, si gode la presenza di Koulibaly, lascia che quel muro - con Maksimovic e Rrahmani - conceda sicurezze a chi dovrà strappare in avanti e si lancia nel personalissimo tentativo di remuntada con una rete protettiva".