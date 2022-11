Serie A col tempo effettivo: pronto recupero extra-large da gennaio come al Mondiale

Il Mondiale in Qatar sta facendo vedere ai tifosi e ai telespettatori partite estremamente dilatate, con recuperi extra large

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Mondiale in Qatar sta facendo vedere ai tifosi e ai telespettatori partite estremamente dilatate, con recuperi extra large che sfiorano spesso i 10 minuti per tempo. Una tendenza che, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, molto probabilmente si vedrà anche in Serie A già a partire dalla ripresa del campionato del 4 gennaio.

Al momento non sono state date comunicazioni in merito, ma la tendenza, e non solo in Italia, sembra essere proprio questa, col Mondiale come apripista per quello che sarà il futuro del calcio.