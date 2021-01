Serie A durante Sanremo, partite anticipate alle 19? L'ultima idea della Lega

Il 3 marzo è previsto un turno infrasettimanale in Serie A, ma in quel periodo ci sarà Sanremo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Il turno potrebbe anticipare di un paio d’ore: dalle 20 e 45, classico orario dell’infrasettimanale, alle 19. Fischio d’inizio che permetterebbe ai telespettatori di non dover scegliere tra calcio e musica. Anche perché saranno ancora tutti di fronte alla tv". A quanto pare, questa scelta non riguarderebbe la presenza di Ibra a Sanremo.