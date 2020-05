Serie A, mercoledì l'incontro decisivo tra Gravina, Dal Pino e Conte

Una nuova data per l’incontro tra Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e Giuseppe Conte, presidente del Consiglio. Secondo quanto riferito da La Repubblica, l’atteso vertice, a cui parteciperò anche Paolo Dal Pino, numero uno della Lega Serie A, dovrebbe arrivare mercoledì. Proprio in concomitanza, di conseguenza, con la data del prossimo Consiglio Federale, dal quale a questo punto è difficile arrivi una risposta certa sulla ripresa o meno della stagione 2019-2020. In queste ore, ricordiamo, è attesa la valutazione del CTS sul nuovo protocollo trasmesso dai club del massimo campionato.