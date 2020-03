Serie A, problema rientri: nuova quarantena per i giocatori 'fuggiti' all'estero

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sui giocatori che sono stati trovati positivi dal Coronavirus, ma anche per quelli che hanno scelto di tornare all’estero dalle loro famiglie (gli juventini Ronaldo, Higuain, Khedira, Douglas Costa e Pjanic, gli interisti Brozovic, Handanovic, Lukaku, Godin, Eriksen, Moses e Young, i milanisti Ibrahimovic e Leao e i parmigiani Kulusevski, Kurtic e Gervinho).

Al momento non c’è una data fissata per il ritorno in Italia, ma quando succederà sarà necessario osservare un periodo di autoisolamento nelle rispettive abitazioni. In Lombardia la prima data possibile per tornare a fare sport all’aria aperta è il 16 aprile, in attesa di capire se anche il governo si uniformerà a questa data. Al momento Inter e Milan non sono convinti che abbia senso ordinare ai propri tesserati di tornare prima dell’1-2 aprile. Tutto dipenderà dall’andamento del virus.