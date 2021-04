"Servono 18-19 punti", Gattuso fissa il traguardo Champions

La matematica non è un'opinione e per questo motivo il Napoli sa bene di quanti punti ha bisogno per sentirsi sicuro e conquistare il traguardo della Champions League. L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela il pensiero di Gattuso: "Ci vogliono 18 o 19 punti" è l'idea dell'allenatore sulla conquista del quarto posto e dunque dell'obiettivo stagionale. Questo perché gli scontri diretti delle altre risulteranno decisivi e potrebbero favorire il Napoli. Che, intanto, dovrà vincerle tutte, o quasi, per la Champions.