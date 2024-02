Sessanta giorni dopo torna la coppia Osi-Kvara: l'Europa per riscattare l'onore

Così il Corriere dello Sport scrive sul ritorno in campo della coppia Kvaratskhelia-Osimhen

Sembra invece di un’altra epoca, l’ultima partita giocata dai gemelli dello scudetto fianco a fianco: Roma-Napoli, dicevamo, 23 dicembre. Così il Corriere dello Sport scrive sul ritorno in campo della coppia Kvaratskhelia-Osimhen per la sfida di questa sera al Barcellona: "Sessanta giorni oggi, due mesi senza Victor (volato poi in Africa) e senza la coppia dei sogni. Che però, in questa stagione disgraziata e malandata, ha fatto più incubi insieme con i compagni.

Il Barça, il fascino del derby di Diego al Maradona, la vetrina d’Europa, l’onore da riscattare, Spalletti in tribuna e la necessità di dare una risposta dopo due esoneri e tre allenatori impongono però uno scatto d’orgoglio. Di classe e gol: 5 in campionato in 7 partite senza Osimhen; 8 in 9 gare se consideriamo la Supercoppa. Reti di Kvara da quel dì: una contro il Verona, stupenda. Però unico esemplare".