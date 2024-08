Sette club su Cheddira: Napoli lo cede solo a titolo definitivo

A scrivere del futuro del centravanti marocchino è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Il Napoli valuterà solo offerte per la cessione a titolo definitivo per Walid Cheddira, da escludere dunque l'ipotesi del prestito per l'attaccante che la scorsa stagione era al Frosinone. A scrivere del futuro del centravanti marocchino è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla di sette squadre sul ragazzo.

"Tornando a Cheddira, in Italia lo vogliono infatti anche Empoli, Venezia, Verona e Parma (per loro si parla di prestito) mentre all’estero Espanyol e Tolosa (che lo comprerebbero). Il Napoli questa volta vuole cederlo a titolo definitivo".