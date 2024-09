Sette scelte per Conte in attacco: tutte le certezze e i jolly

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla della vittoria del Napoli col Parma e dell'abbondanza che ora c'è nel reparto offensivo dopo le ultime operazioni di mercato.

"Sette uomini, sette soluzioni, due per ruolo e anche di più: è l’attacco del Napoli, capitale del gol e dell’assist, una città con sette abitanti illustri di nome Khvicha Kvaratskhelia, Romelu Lukaku, Giovanni Simeone, Giacomo Raspadori, Matteo Politano, David Neres, Cyril Ngonge. Antonio Conte può scegliere, mischiare, assemblare tris e poker, calare assi a partita in corso come puntualmente accaduto sei giorni fa con le carte Lukaku-Neres".