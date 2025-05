Sfilata scudetto sul Lungomare: dettagli su apertura varchi e percorso

È il giorno della sfilata in autobus scoperto per i campioni d’Italia del Napoli di Antonio Conte, il momento più atteso da tanti tifosi dopo la delusione di due anni fa, quando per motivi di ordine pubblico si preferì evitare la parata. I dettagli dell'evento arrivano dall'edizione odierna di Repubblica: "A partire dalle 15 i calciatori, lo staff tecnico e il presidente Aurelio de Laurentiis, arrivati via mare al Molo Luise, percorreranno a bordo di due pullman il tragitto di 2,5 chilometri tra l’incrocio con via Sannazaro e piazza Vittoria.

Varchi aperti dalle 12,30 in viale Gramsci (lato di piazza Sannazaro), piazza della Repubblica, Villa comunale e piazza Vittoria. All’interno di questa sorta di circuito, delimitato con transenne anti-ribaltamento non potranno entrare più di 150 mila tifosi. Gli ingressi saranno contingentati e i controlli avverranno con i contapersone. Almeno altri 50 mila saranno all’esterno, dove sono stati allestiti quattro maxischermi: a largo Sermoneta, piazza Sannazaro, piazza San Pasquale e in via Partenope all’altezza dell’ex Università. RaiDue trasmetterà l’evento in diretta televisiva.