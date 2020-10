Si gioca Napoli-Az? Decisivi i risultati degli ultimi tamponi degli olandesi

Il dilemma non è ancora del tutto sciolto: si gioca? Napoli-Az in programma questo pomeriggio alle ore 18.55 non è in discussione

Il dilemma non è ancora del tutto sciolto: si gioca? Napoli-Az in programma questo pomeriggio alle ore 18.55 non è in discussione. Al momento si gioca. Intanto, oggi i risultati degli ultimi tamponi della squadra olandese. Solo dopo il verdetto, spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, si avranno idee più chiare sul destino dell'incontro. Che al momento è confermato. Palla al centro. Forse.